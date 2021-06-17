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Сборная Украины добыла первую победу на Евро-2020: видеообзор матча с Северной Македонией

Сборная Украины добыла первую победу на Евро-2020: видеообзор матча с Северной Македонией
17:51 Сегодня Телеграф Фото: Twitter EURO2020

В четверг, 17 июня, сборные Украины и Северной Македонии очным противостоянием открыли программу игрового дня на чемпионате Европы по футболу. Встреча, проходившая в Бухаресте на "Арена Националэ", завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев.

За "Желто-синих" голами в первом тайме отметились Андрей Ярмоленко, удачно сыгравший на дальней штанге после розыгрыша углового, и Роман Яремчук, реализовавший выход один на один. Во втором тайме "гости" получили невероятный заряд мотивации, сократив разницу в счете после пенальти, который забил Эзган Алиоски. Украинцы выдержали натиск Северной Македонии, а героем встречи вновь стал Георгий Бущан, сделавший несколько невероятных сейвов. Под занавес встречи Руслан Малиновский заработал пенальти, а затем не реализовал его.

Украина 2:1 Северная Македония

Голы: Ярмоленко 29', Яремчук 34' - Алиоски 57'

"Телеграф" напоминает, что Украина и Северная Македония играют на Евро-2020 в группе С. В первом туре  "Желто-синие" минимально проиграли Нидерландам, а Северная Македония уступила Австрии. В решающем туре украинцы сыграют с Австрией, а Северная Македония -  с Нидерландами. Оба матча состоятся в понедельник, 21 июня.

С полным расписанием, результатами и видеообзорами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Сборная Северной Македонии.
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