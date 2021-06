Украина и Нидерланды устроили голевой триллер на Евро-2020: видеообзор матча

В воскресенье, 13 июня, сборная Украины проводила свой первый матч на чемпионате Европы по футболу-2020. Встреча состоялась на "Йохан Кройфф Арене" в Амстердаме и завершилась со счетом 3:2 в пользу Нидерландов.

Первый тайм подарил болельщикам искрометный футбол, но атаковали в основном "Оранжевые". Звездные Депай, Вейналдум попросту разрывали оборону гостей, однако в воротах "Желто-синих" героически играл Георгий Бущан. Кипер вытащил несколько мертвых мячей, в том числе и несколько ударов в упор - Шевченко явно угадал с первым номером в сборной.

А во втором тайме началось настоящее безумие. Хозяева трижды огорчали "Сине-желтых". За "Оранжевых" забивали Вейналдум, Вегхорст и Думфрис, а за сборную Украины отличились Ярмоленко и Яремчук, причем Андрей забил красивейший гол.

Нидерланды 3:2 Украина

Голы: Вейналдум 52', Вегхорст 59', Думфрис 85' - Ярмоленко 75', Яремчук 79'

Видео гола Вейналдума:

Видео гола Вегхорста:

Weghorst makes it two for the Netherlands... a weird sequence.

_____________________________#NEDUKR | #EURO2020 pic.twitter.com/IVrJLcED4u

