Сколько сборная Украины может заработать на Евро-2020

В ближайшее воскресенье, 13 июня, сборная Украины стартует на чемпионате Европы футболу. За выход в финальную часть турнира "Желто-синие" получат от УЕФА 9,25 млн евро, сообщает официальный сайт организации.

Общий призовой фонд соревнований составил 456 миллионов евро. Победа и ничья принесут командам дополнительные 1,5 млн евро, и 750 тысяч евро соответственно. За выход в 1/8 финала каждая сборная получит по 2 млн евро, а за четвертьфинал - еще по 3,25 млн евро. Команды, которые доберутся до 1/2 станут богаче на 5 млн евро, а финалист - на 7 млн евро. Победитель Евро-2020 получит дополнительно 10 млн евро.

Таким образом, сборная Украины при всех победах на ЧЕ может заработать 34 млн евро. И если в победу национальной команды верится с трудом, то вот выход из группы коллективу Андрея Шевченко явно по силам.

На Евро-2020 сборная Украины сыграет в группе С вместе командами Австрии, Нидерландов и Северной Македонии. Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть первый матч "Желто-синих" на Евро-2020, а также о букмекерских раскладах на стартовую игру.

С расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.