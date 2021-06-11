"Слава Украине" и "Героям слава" стали официальными лозунгами сборной по футболу

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил на своей страничке в Facebook, что отныне у слоганов "Слава Украины" и "Героям слава" появился официальный статус.

Функционер отметил, что Исполком УАФ единогласно поддержал данную инициативу. Кроме того, чиновники утвердили новый футбольный символ Украины - большой герб УАФ в виде карты Украины с трезубцем в центре.

"Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев с разных регионов нашей страны, и наших земляков с других стран и континентов. Для нас большая честь оберегать его и наполнять новой силой единства. Поздравляю всю футбольную Украину и с этим историческим решением", - написал Павелко.

"Телеграф" напоминает, что 10 июня стало известно, что УЕФА после обращение российской стороны запретил слоган "Героям слава" на футболке сборной Украины. Сейчас УАФ и УЕФА ведут переговоры по этому поводу. Учитывая новый футбольный статус фразы, УЕФА может поменять свое решение.

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