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"Слава Украине" и "Героям слава" стали официальными лозунгами сборной по футболу

"Слава Украине" и "Героям слава" стали официальными лозунгами сборной по футболу
12:43 Сегодня Телеграф Фото: Facebook andriy.pavelko

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил на своей страничке в Facebook, что отныне у слоганов "Слава Украины" и "Героям слава" появился  официальный статус.

УЕФА объяснил свое решение запретить слоган "Героям слава!" на футболке сборной Украины

Функционер отметил, что Исполком УАФ единогласно поддержал данную инициативу. Кроме того, чиновники утвердили новый футбольный символ Украины - большой герб УАФ в виде карты Украины с трезубцем в центре.

"Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев с разных регионов нашей страны, и наших земляков с других стран и континентов. Для нас большая честь оберегать его и наполнять новой силой единства. Поздравляю всю футбольную Украину и с этим историческим решением", - написал Павелко.

"Телеграф" напоминает, что 10 июня стало известно, что УЕФА после обращение российской стороны запретил слоган "Героям слава" на футболке сборной Украины. Сейчас УАФ и УЕФА ведут переговоры по этому поводу. Учитывая новый футбольный статус фразы, УЕФА может поменять свое решение.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Андрей Павелко, Футбол, УАФ.
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