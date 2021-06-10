УЕФА объяснил свое решение запретить слоган "Героям слава!" на футболке сборной Украины

УЕФА дал развернутый ответ касательно ситуации с формой сборной Украины.

В организации отметили, что лозунг "Слава Украине!" на внешней стороне футболки был утвержден в 2018 год, а слоган "Героям слава!" - в декабре 2020 года. Однако тогда в футбольном союзе не рассматривали связь между двумя фразами. Сейчас же после запроса Российского футбольного союза (РФС) в УЕФА выделили "исторический и милитаристский подтекст" в сочетании этих двух фраз.

"После анализа было принято решение, что конкретное сочетание двух фраз считается исключительно политическим по природе, имеет исторический и милитаристский подтекст. Поэтому слоган должен быть удален, чтобы экипировка могла использоваться на матчах под эгидой УЕФА в соответствии со статьей 5 регламента УЕФА об экипировке", - приводит слова УЕФА tribuna.

"Телеграф" напоминает, что на новой форме сборной Украины изображены контуры страны с Крымом и Донбассом, что привело к массовой истерии пропагандистов в РФ. Именно после запроса российской стороны в УЕФА решились запретить лозунг "Героям слава!" на футболке "Желто-синих". Сейчас УАФ пытается достучаться до футбольных чиновников, чтобы отменить данное решение.