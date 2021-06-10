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Четверг, 10.06.2021
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УЕФА объяснил свое решение запретить слоган "Героям слава!" на футболке сборной Украины
УЕФА объяснил свое решение запретить слоган "Героям слава!" на футболке сборной Украины
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"Идут переговоры с УЕФА": УАФ хочет добиться сохранение слогана "Героям слава!" на форме сборной Украины

"Идут переговоры с УЕФА": УАФ хочет добиться сохранение слогана "Героям слава!" на форме сборной Украины
Обновлено 13:11 Сегодня Телеграф Фото: Facebook andriy.pavelko

За день до старта чемпионата Европы по футболу-2020 стало известно, что УЕФА поменял свое решение касательно формы сборной Украины. В организации усмотрели в сочетании слоганов "Слава Украине!" и "Героям Слава!" политический подтекст, поэтому футбольный союз уведомил украинскую сторону о запрете второго лозунга на футболке национальной команды.

Российские пропагандисты продолжают о(б)суждать форму сборной Украины

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) отметили, что в данные минуты ведутся переговоры с УЕФА по этому поводу. Об этом передает tribuna. Украинская сторона хочет сохранить новую форму футбольной сборной в первозданном виде.

Отметим, что после презентации новой амуниции национальной команды президент УАФ Андрей Павелко заверял, что новая форма сборной Украины полностью получила одобрение от УЕФА. Кроме того, в УЕФА также подтверждали этот факт

Отметим, УЕФА поменял своей решение в этом вопросе после письма из России.

"Телеграф" напоминает, что новая форма сборной Украины была представлена 6 июня. На ней кроме выше упомянутых слоганов нарисована карта Украины с Крымом и Донбассом. В России из-за этого началась настоящая истерия с призывами запретить экипировку "Желто-синих"

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, УЕФА, Футбол, Евро-2020, УАФ.
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