УЕФА ответил на нападки россиян из-за новой формы сборной Украины

Новая форма сборной Украины с очертанием границ всей страны сделала настоящий фурор в России. Оттуда звучали призывы о запрете экипировки, однако УЕФА четко расставил все точки над "і".

Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил, что новая форма сборной Украины была утверждена УЕФА, а также соответствует всем правилам.

Изображение Крыма на форме сборной Украины взбудоражило представителей РФ:

"Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки", - цитирует источник в УЕФА СЭ.

"Телеграф" напоминает, что дизайн новой футбольной амуниции "Сине-желтых" вызвал много гнева у российских чиновников и пропагандистов. А в Госдуме РФ даже призвали запретить эту форму.

С фотографиями новой формы сборной Украины можно ознакомиться у нас на сайте.