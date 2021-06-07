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УЕФА ответил на нападки россиян из-за новой формы сборной Украины

УЕФА ответил на нападки россиян из-за новой формы сборной Украины
10:39 Сегодня Телеграф Фото: Facebook andriy.pavelko

Новая форма сборной Украины с очертанием границ всей страны сделала настоящий фурор в России. Оттуда звучали призывы о запрете экипировки, однако УЕФА четко расставил все точки над "і".

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Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил, что новая форма сборной Украины была утверждена УЕФА, а также соответствует всем правилам. 

Изображение Крыма на форме сборной Украины взбудоражило представителей РФ:

"Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки", - цитирует источник в УЕФА СЭ.

"Телеграф" напоминает, что дизайн новой футбольной амуниции "Сине-желтых" вызвал много гнева у российских чиновников и пропагандистов. А в Госдуме РФ даже призвали запретить эту форму.

С фотографиями новой формы сборной Украины можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, УЕФА, Футбол.
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