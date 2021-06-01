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Дания отказывается принимать российских болельщиков на Евро-2020

Дания отказывается принимать российских болельщиков на Евро-2020
Обновлено 16:10 Сегодня Телеграф Фото: Instagram copenhageneuro2020

Болельщики из России рискуют не увидеть игру своей национальной сборной против Дании.

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РФ попала в список стран повышенного эпидемиологического риска, поэтому выдача виз в Данию была ограничена. Попасть в страну из России можно только по уважительным  причинам, а посещения футбольного матча расценивается как туризм и к ним не относится. Российский футбольный союз (РФС) обратился к УЕФА, чтобы футбольные чиновники повлияли на ситуацию.

"Мы обратились в УЕФА с просьбой поспособствовать решению вопроса допуска болельщиков сборной России на важнейший матч в Копенгагене 21 июня", - приводит сообщение службы коммуникаций РФС "Чемпионат".

На стадионе "Паркен" в Копенгагене состояться три матча Евро-2020, в частности, игра третьего тура групповой стадии Россия - Дания (21 июня). Примечательно, что этот поединок может оказаться решающем в борьбе за выход в следующий раунд турнира.

Ранее "Телеграф" сообщал, что нужно знать украинским болельщикам для выезда в Румынию на матчи сборной Украины.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

УЕФА, Россия, Дания, РФ, Футбол, Евро-2020.
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