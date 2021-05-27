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Назван самый дорогой футболист сборной Украины

Назван самый дорогой футболист сборной Украины
17:47 Сегодня Телеграф Фото: Instagram malinovskyi_18

Украинский футболист "Аталанты" Руслан Малиновский значительно вырос в центе. Об этом сообщает специализированный на трансферной стоимости игроков  портал Transfermarkt.

Жена украинского футболиста похвасталась упругими ягодицами в бикини (фото)

По информации источника, полузащитник сборной Украины подорожал с 21 млн евро до 30 млн евро, став самым дорогим украинским игроком. На втором месте расположились защитник "Ман Сити" Александр Зинченко и полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков. Их стоимость Transfermarkt оценивает в 25 млн евро. Третье место у защитника "Динамо" Виталия Миколенко (17 млн евро).

Топ-10 самых дорогих украинских футболистов за версией Transfermarkt:

"Телеграф" напоминает, что 27 мая стало известно, что сразу два игрока сборной Украины не помогут национальной команде на Евро-2020 из-за травм.

Ранее "Телеграф" сообщал, какое место занимает сборная Украины в обновленном рейтинге ФИФА за май.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Руслан Малиновский.
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