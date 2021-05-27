ФИФА обновила рейтинги сборных: на каком месте Украина

Сборная Украины сохранила 24-е место в обновленном рейтинге ФИФА за май 2021 года. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.

Подопечные Андрея Шевченко с 1514,64 баллами в активе сохранили 24-е место в рейтинге ФИФА. Среди представителей УЕФА сборная Украины занимает 16-е место.

Что касается наших соперников по Евро-2020, то Нидерланды идут 16-ми, Австрия - 23, Северная Македония - 62. Соперники "Желто-синих" в отборе на ЧМ-2022 расположились на следующих позициях: Франция - вторая, Финляндия - 54, Босния и Герцеговина - 55, а Казахстан - 124.

Топ-10 рейтинга ФИФА национальных команд выглядит таким образом:

"Телеграф" напоминает, что в мае сборная Украины провела всего один матч. "Желто-синие" в Харькове умудрились сыграть вничью с Бахрейном, который в рейтинге ФИФА идет 98-м.

Отметим, в апрельском рейтинге национальных команд сборная Украины также находилась на 24-й позиции.