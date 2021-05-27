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Футболист сборной Украины женился после матча с Бахрейном: горячие фото избранницы

Футболист сборной Украины женился после матча с Бахрейном: горячие фото избранницы
10:41 Сегодня Телеграф Фото: Instagram karinapodolian

Защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Тымчик женился во время выходных между сборами национальной команды. Избранницей футболиста стала Карина Подолян.

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Связать свою жизнь узами брака Тымчик решил сразу же после матча сборной Украины против Бахрейна, в котором Александр принял участие, а церемония бракосочетания прошла на берегу Киевского водохранилища.

Жена футболиста активно ведет свою страничку в Instagram и не стесняется публиковать горячие снимки.

Карина Подолян и Александр Тымчик

Карина Подолян

Карина Подолян

Карина Подолян

Карина Подолян

Карина Подолян

Карина Подолян

Карина Подолян

Карина Подолян

"Телеграф" напоминает, что матч с Бахрейном обернулся для сборной Украины настоящим провалом.

Перед стартом чемпионата Европы "Сине-желтые" проведут еще два товарищеских поединка. 3 июня в Днепре подопечные Андрея Шевченко примут Северную Ирландию, а 7 июня наша команда в Харькове сыграет против Кипра. Затем футбольная "Дружина" отправится на Евро-2020, который пройдет с 11 июня по 11 июля на полях Старого Света. На групповом турнире  команда Украины сыграет в квартете С вместе со сборными Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Свадьба, Александр Тымчик.
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