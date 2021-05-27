Футболист сборной Украины женился после матча с Бахрейном: горячие фото избранницы

Защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Тымчик женился во время выходных между сборами национальной команды. Избранницей футболиста стала Карина Подолян.

Связать свою жизнь узами брака Тымчик решил сразу же после матча сборной Украины против Бахрейна, в котором Александр принял участие, а церемония бракосочетания прошла на берегу Киевского водохранилища.

Жена футболиста активно ведет свою страничку в Instagram и не стесняется публиковать горячие снимки.

"Телеграф" напоминает, что матч с Бахрейном обернулся для сборной Украины настоящим провалом.

Перед стартом чемпионата Европы "Сине-желтые" проведут еще два товарищеских поединка. 3 июня в Днепре подопечные Андрея Шевченко примут Северную Ирландию, а 7 июня наша команда в Харькове сыграет против Кипра. Затем футбольная "Дружина" отправится на Евро-2020, который пройдет с 11 июня по 11 июля на полях Старого Света. На групповом турнире команда Украины сыграет в квартете С вместе со сборными Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.