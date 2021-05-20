Стало известно, где пройдут июньские матчи сборной Украины перед Евро-2020

В начале июня сборная Украины проведет два контрольных поединка в Днепре и Харькове перед стартом на чемпионате Еврпоы-2020. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

3 июня в Днепре на одноименной арене состоится матч Украина - Северная Ирландия, начало поединка - в 21:00.

7 июня "Желто-синие" в Харькове на ОСК "Металлист" примут команду Кипра, начало встречи - в 19:00.

Отметим, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Украины на групповой стадии турнира сыграет в квартете С вместе с командами Австрии, Нидерландов и Северной Македонии.

"Телеграф" напоминает, что 23 мая сборная Украины встретится в Харькове с командой Бахрейна. За этой игрой можно будет следить по ТВ в Украине. С полным расписанием матчей "Желто-синих" в 2021 году можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что форвард национальной сборной Украины забил гол в Бельгии.