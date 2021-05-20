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Стало известно, где пройдут июньские матчи сборной Украины перед Евро-2020

Стало известно, где пройдут июньские матчи сборной Украины перед Евро-2020
Обновлено 17:58 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В начале июня сборная Украины проведет два контрольных поединка в Днепре и Харькове перед стартом на чемпионате Еврпоы-2020. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

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3 июня в Днепре на одноименной арене состоится матч Украина - Северная Ирландия, начало поединка - в 21:00. 

7 июня "Желто-синие" в Харькове на ОСК "Металлист" примут команду Кипра, начало встречи - в 19:00.

Отметим, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Украины на групповой стадии турнира сыграет в квартете С вместе с командами Австрии, Нидерландов и Северной Македонии. 

"Телеграф" напоминает, что 23 мая сборная Украины встретится в Харькове с командой Бахрейна. За этой игрой можно будет следить по ТВ в Украине. С полным расписанием матчей "Желто-синих" в 2021 году можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что форвард национальной сборной Украины забил гол в Бельгии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Украины, Харьков, Днепр, Футбол, Сборная Кипра, Евро-2020, Сборная Северной Ирландии.
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