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Четверг, 20.05.2021
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Украина - Бахрейн: где и когда смотреть матч

Украина - Бахрейн: где и когда смотреть матч
Обновлено 17:04 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В воскресенье, 23 мая, сборная Украины проведет свой первый майский поединок в рамках подготовки к Евро-2020. Противостоять "Желто-синим" будет команда Бахрейна. Встреча состоится в Харькове на ОСК "Металлист", начало поединка - в 21:00 по киевскому времени.

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В прямом эфире матч контрольный поединок против Бахрейна покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1". Кроме того, в сети за игрой можно будет наблюдать на онлайн-сервисе oll.tv (требуется подписка, -прим. ред.).

Украинские футболисты пригласили болельщиков на трибуны:

 
 
 
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Публикация от УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)

"Телеграф" напоминает, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Украины на групповой стадии турнира сыграет в квартете С вместе с командами Австрии, Нидерландов и Северной Македонии. 

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Шевченко тренирует защитников национальной команды.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 176

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Сборная Украины, Футбол, Сборная Бахрейна.
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