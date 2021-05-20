Украина - Бахрейн: где и когда смотреть матч

В воскресенье, 23 мая, сборная Украины проведет свой первый майский поединок в рамках подготовки к Евро-2020. Противостоять "Желто-синим" будет команда Бахрейна. Встреча состоится в Харькове на ОСК "Металлист", начало поединка - в 21:00 по киевскому времени.

В прямом эфире матч контрольный поединок против Бахрейна покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1". Кроме того, в сети за игрой можно будет наблюдать на онлайн-сервисе oll.tv (требуется подписка, -прим. ред.).

Украинские футболисты пригласили болельщиков на трибуны:

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"Телеграф" напоминает, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Украины на групповой стадии турнира сыграет в квартете С вместе с командами Австрии, Нидерландов и Северной Македонии.

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