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Буквально водит за руку: как Шевченко тренирует сборную Украины (видео)

Буквально водит за руку: как Шевченко тренирует сборную Украины (видео)
Обновлено 14:35 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продолжает готовить свою команду к Евро-2020.

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На одной из тренировок, что проходила на ОСК "Металлист" в Харькове, "Шева" начал водить за руку защитника "Динамо" Дениса Попова, чтобы тот наверняка понял, как должна двигаться линия обороны.

Забавный момент попал в объективы телекамеры:

"Телеграф" напоминает, что на чемпионате Европы по футболу, что пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, "Желто-синие" на групповом этапе соревнований сыграют в квартете С вместе с командами Австрии, Нидерландов и Северной Македонии.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Шевченко пошутил над Николаем Шапаренко на тренировке сборной Украины.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 301

Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Евро-2020.
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