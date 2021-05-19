Буквально водит за руку: как Шевченко тренирует сборную Украины (видео)

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продолжает готовить свою команду к Евро-2020.

На одной из тренировок, что проходила на ОСК "Металлист" в Харькове, "Шева" начал водить за руку защитника "Динамо" Дениса Попова, чтобы тот наверняка понял, как должна двигаться линия обороны.

Забавный момент попал в объективы телекамеры:

"Телеграф" напоминает, что на чемпионате Европы по футболу, что пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, "Желто-синие" на групповом этапе соревнований сыграют в квартете С вместе с командами Австрии, Нидерландов и Северной Македонии.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Шевченко пошутил над Николаем Шапаренко на тренировке сборной Украины.