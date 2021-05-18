Зинченко посоревновался в мастерстве с новоиспеченным украинцем Килманом (видео)

Английский защитник "Вулверхэмптона" Макс Килман получил украинский паспорт. Об этом он рассказал журналистке Владе Седан.

Хотя у Килмана теперь есть украинский паспорт, но пока он не может быть заигран за сборную Украины из-за того, что играл за "Трех Львов" в футзале. Данное обстоятельство не позволило главному тренеру "Желто-синих" Андрею Шевченко заиграть центрбека в своей команде, однако сам Килман надеется на чудо в этом вопросе.

Получив украинский паспорт, Килман сразился в футбольном баттле с мужем Влады, защитником "Манчестер Сити" Александром Зинченко. Футболисты договорились пасоваться с друг другом "по верху" без использования колен до трех потерь мяча. Зинченко обыграл своего соотечественника со счетом 3:2.

Видео баттла Зинченко с Килманом доступно в сети:

Макс Килман имеет украинские корни. Его родители - родом из Украины: мама - из Киева, а отец - из Одессы. Сам футболист родился в Лондоне. В текущем сезоне Килман провел 19 матчей за "Волков" во всех турнирах, отдав 2 результативные передачи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Килман мог получить и российский паспорт, но в итоге выбрал Украину.