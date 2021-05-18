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Зинченко посоревновался в мастерстве с новоиспеченным украинцем Килманом (видео)

Зинченко посоревновался в мастерстве с новоиспеченным украинцем Килманом (видео)
Обновлено 12:26 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Английский защитник "Вулверхэмптона" Макс Килман получил украинский паспорт. Об этом он рассказал журналистке Владе Седан.

Шевченко оценил шансы Килмана на попадание в сборную

Хотя у Килмана теперь есть украинский паспорт, но пока он не может быть заигран за сборную Украины из-за того, что играл за "Трех Львов" в футзале. Данное обстоятельство не позволило главному тренеру "Желто-синих" Андрею Шевченко заиграть центрбека в своей команде, однако сам Килман надеется на чудо в этом вопросе. 

Получив украинский паспорт, Килман сразился в футбольном баттле с мужем Влады, защитником "Манчестер Сити" Александром Зинченко. Футболисты договорились пасоваться с друг другом "по верху" без использования колен до трех потерь мяча. Зинченко обыграл своего соотечественника со счетом 3:2.

Видео баттла Зинченко с Килманом доступно в сети:

Макс Килман имеет украинские корни. Его родители - родом из Украины: мама - из Киева, а отец - из Одессы. Сам футболист родился в Лондоне. В текущем сезоне Килман провел 19 матчей за "Волков" во всех турнирах, отдав 2 результативные передачи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Килман мог получить и российский паспорт, но в итоге выбрал Украину.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 397

Все по теме:

Сборная Украины, ФК Манчестер Сити, Футбол, ФК Вулверхэмптон, Александр Зинченко, Макс Килман.
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