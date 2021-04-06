ФИФА приняла решение по английскому футболисту, который хотел играть за Украину

Английский защитник "Вулверхэмптона" Макс Килман не сможет быть заигран за сборную Украины, даже в случае получения гражданства. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык во время эфира "Цыганик LIVE" на Youtube.

По информации источника, соответствующее решение приняла ФИФА (Международная федерация футбола), которое направило в УАФ (Украинская ассоциация футбола) письмо, где ответила на запрос украинской стороны по игроку. Отмечается, что Килман был заигран за сборную Англии по футзалу, в которой провел 8 официальных матчей. Поэтому он не сможет выступать за другую национальную команду, кроме английской. Отмечается, что Макс лично был заинтересован в принятии украинского гражданства и последующем выступлении в сборной Украины.

"Я думаю, что история с Максом Килманом уже закрыта. И сомневаюсь, что мы увидим его в желто-синей футболке", - заявил журналист.

Килман является уроженцем Лондона. Его отец родом из России, а мать - из Киева. В текущем сезоне АПЛ центральный защитник провел 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Килман сделал выбор между Украиной и Россией.