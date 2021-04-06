Скачать
Вторник, 06.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Вест Хэм" Ярмоленко пробился в зону Лиги чемпионов: видеообзор матча с "Вулверхэмптоном"
"Вест Хэм" Ярмоленко пробился в зону Лиги чемпионов: видеообзор матча с "Вулверхэмптоном"
"Ман Сити" - "Боруссия" Д: где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
"Ман Сити" - "Боруссия" Д: где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
Украинка Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике в Москве (видео)
Украинка Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике в Москве (видео)
"Барселона" благодаря голу на последней минуте обыграла аутсайдера Примеры (видео)
"Барселона" благодаря голу на последней минуте обыграла аутсайдера Примеры (видео)

ФИФА приняла решение по английскому футболисту, который хотел играть за Украину

ФИФА приняла решение по английскому футболисту, который хотел играть за Украину
Обновлено 10:34 Сегодня Телеграф Фото: Instagram maximiliankilman

Английский защитник "Вулверхэмптона" Макс Килман не сможет быть заигран за сборную Украины, даже в случае получения гражданства. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык во время эфира "Цыганик LIVE" на Youtube.

"Мы сделали запрос в ФИФА": Шевченко не оставляет надежд натурализовать англичанина из АПЛ

По информации источника, соответствующее решение приняла ФИФА (Международная федерация футбола), которое направило в УАФ (Украинская ассоциация футбола) письмо, где ответила на запрос украинской стороны по игроку. Отмечается, что Килман был заигран за сборную Англии по футзалу, в которой провел 8 официальных матчей. Поэтому он не сможет выступать за другую национальную команду, кроме английской. Отмечается, что Макс лично был заинтересован в принятии украинского гражданства и последующем выступлении в сборной Украины.

"Я думаю, что история с Максом Килманом уже закрыта. И сомневаюсь, что мы увидим его в желто-синей футболке", - заявил журналист.

Килман является уроженцем Лондона. Его отец родом из России, а мать - из Киева. В текущем сезоне АПЛ центральный защитник провел 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Килман сделал выбор между Украиной и Россией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 263

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, ФК Вулверхэмптон, Макс Килман.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Реал" - "Ливерпуль": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
02 "Ман Сити" - "Боруссия" Д: где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
03 ФИФА приняла решение по английскому футболисту, который хотел играть за Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь