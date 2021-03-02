Англичанин из АПЛ выбрал Украину, а не Россию (видео)

Футболист "Вулверхэмптона" Макс Килман, выступающий за "Волков" на позиции центрального защитника, хочет играть за сборную Украины. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык во время эфира на Youtube-канале Football Hub.

По информации источника, 23-летний англичанин, у которого мать является украинкой, изъявил желание выступать за сборную Украины. Сообщается, что футболист уже контактировал с Украинской ассоциацией футбола. В ближайшие дни главный тренер "Желто-синих" Андрей Шевченко огласит состав на мартовские матчи национальной команды и в заявке вполне может появиться звездный новичок.

В сезоне 2020/21 Макс провел 17 матчей за "Вулверхэмптон" во всех турнирах, записав на свой счет 2 результативные передачи.

"Телеграф" напоминает, что Килман со своими "русскими корнями" вполне может выбрать и сборную России, но, похоже, сосредоточил свой выбор на сборной Украины. Ранее Андрей Шевченко оценил перспективы англичанина на попадание в его команду.