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Англичанин из АПЛ выбрал Украину, а не Россию (видео)

Англичанин из АПЛ выбрал Украину, а не Россию (видео)
Обновлено 11:53 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм maximiliankilman

Футболист "Вулверхэмптона" Макс Килман, выступающий за "Волков" на позиции центрального защитника, хочет играть за сборную Украины. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык во время эфира на Youtube-канале Football Hub.

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По информации источника, 23-летний англичанин, у которого мать является украинкой, изъявил желание выступать за сборную Украины. Сообщается, что футболист уже контактировал с Украинской ассоциацией футбола. В ближайшие дни главный тренер "Желто-синих" Андрей Шевченко огласит состав на мартовские матчи национальной команды и в заявке вполне может появиться звездный новичок.

В сезоне 2020/21 Макс провел 17 матчей за "Вулверхэмптон" во всех турнирах, записав на свой счет 2 результативные передачи.

"Телеграф" напоминает, что Килман со своими "русскими корнями" вполне может выбрать и сборную России, но, похоже, сосредоточил свой выбор на сборной Украины. Ранее Андрей Шевченко оценил перспективы англичанина на попадание в его команду.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, АПЛ, ФК Вулверхэмптон, Макс Килман.
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