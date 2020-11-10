Шевченко оценил шансы Килмана на попадание в сборную

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что его тренерский штаб следит за игроком Вулверхэмптона Максом Килманом. Об этом наставник рассказал на пресс-конференции перед игрой со сборной Польши. Макс, у которого есть украинские и российские корни, изъявил желание попробовать свои силы на международной арене за одну из этих сборных.

"Да мы смотрим за ним. Для того, чтобы играть за сборную Украины ему нужно получить украинских паспорт", - коротко прокомментировал ситуацию Шевченко.

Макс Килман выступает в элите английского футбола на позиции центрального защитника. На его счету в сезоне 2020/2021 5 матчей и одна голевая передача.

Телеграф напоминает, матч Польша - Украина состоится 11 ноября в Хожуве. Накануне букмекеры дали свой прогноз на этот поединок. Также сообщалось, где игру можно посмотреть в прямом эфире в Украине.