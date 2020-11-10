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Букмекеры не удивили прогнозом на матч Польша - Украина

Букмекеры не удивили прогнозом на матч Польша - Украина
Обновлено 13:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм uafukraine

Сборная Украины в ближайшую среду сыграет товарищеский поединок с командой Польши. Накануне букмекеры дали прогноз на эту игру.

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По мнению специалистов, шансы команд примерно равны, однако хозяева встречи являются небольшими фаворитами противостояния. Так на победу Польши букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,25-2,26, успех Желто-синих оценивается в 3,10-3,30, а ничья - в 3,40-3,50. 

Прогноз букмекеров на товарищеский матч Польша - Украина:

  • Пари-Матч: (победа Польши 2,26 - ничья 3,50 - победа Украины 3,25)
  • Фаворит: (2,25 - 3,45 - 3,30)
  • William Hill: (2,25 - 3,40 - 3,10)

Прогноз "Телеграф Спорт" 1:1.

Телеграф напоминает, что в своем последнем матче сборная Украины, несмотря на катастрофический прогноз букмекеров, впервые в своей истории одолела команду Испании. Польша в своей последней игре Лиги наций разгромила Боснию и Герцеговину со счетом 3:0.

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Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Польши, Футбол.

Автор:

Телеграф
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