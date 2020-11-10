Букмекеры не удивили прогнозом на матч Польша - Украина

Сборная Украины в ближайшую среду сыграет товарищеский поединок с командой Польши. Накануне букмекеры дали прогноз на эту игру.

По мнению специалистов, шансы команд примерно равны, однако хозяева встречи являются небольшими фаворитами противостояния. Так на победу Польши букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,25-2,26, успех Желто-синих оценивается в 3,10-3,30, а ничья - в 3,40-3,50.

Прогноз букмекеров на товарищеский матч Польша - Украина:

Пари-Матч: (победа Польши 2,26 - ничья 3,50 - победа Украины 3,25)

Фаворит: (2,25 - 3,45 - 3,30)

William Hill: (2,25 - 3,40 - 3,10)

Прогноз "Телеграф Спорт" 1:1.

Телеграф напоминает, что в своем последнем матче сборная Украины, несмотря на катастрофический прогноз букмекеров, впервые в своей истории одолела команду Испании. Польша в своей последней игре Лиги наций разгромила Боснию и Герцеговину со счетом 3:0.