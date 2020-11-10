Польша - Украина: когда и где смотреть товарищеский матч

В среду, 11 ноября, сборная Украины проведет гостевой товарищеский матч с командой Польши. Встреча пройдет в Хожуве на стадионе "Шленски" и начнется в 21:45 по киевскому времени.

В прямом эфире матч Украина - Польша покажут телеканалы "Футбол 1" и "Украина". В сети трансляция в режиме-live будет также доступна на сервисе oll.tv, а "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Также на нашем сайте оперативно будут появляться видео лучших моментов встречи.

Ранее Телеграф сообщал, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко взял на игру 25 футболистов, а букмекеры определились с фаворитом поединка.

Кроме того, сообщалось, что главный бомбардир сборной Польши Роберт Левандовски участие в игре не примет.