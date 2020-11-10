Английский футболист с "русскими корнями" готов рассмотреть вариант со сборной Украины

23-летний английский центральный защитник Вулверхэмптона Макс Килман изъявил желание попробовать себя на международном уровне. По его словам, он мог бы заиграть за команду Украины или России, откуда родом его родители и вопрос о его международном будущем все еще открыт.

"Когда я был моложе я иногда оставался в Москве и проводил много времени в Киеве, где родственники моей матери живут до сих пор. Вся родня моего отца переехала в Нью-Йорк и мой русский язык не так хорош, однако я все же могу на нем разговаривать", - приводит слова Килмана BBC.

В текущем сезоне АПЛ Килман отыграл в пяти матчах, отдав одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает футболиста в € 1,5 млн.

Телеграф напоминает, что уже уже завтра, 11 ноября, сборная Украины проведет товарищеский матч с командой Польши. Главный тренер Желто-синих Андрей Шевченко в условиях вспышки коронавируса взял на игру 25 футболистов.

Ранее Телеграф сообщал, что Георгий Бущан стал лучшим вратарем Лиги наций.