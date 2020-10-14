Скачать
Среда, 14.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Хет-трик Неймара и феноменальный выстрел Каррильо: обзор матча Перу - Бразилия (видео)
Хет-трик Неймара и феноменальный выстрел Каррильо: обзор матча Перу - Бразилия (видео)
Усик и Ломаченко на двух языках поздравили с Днем защитника Украины
Усик и Ломаченко на двух языках поздравили с Днем защитника Украины
Чудо-гол ударом через себя похоронил шансы молодежной сборной Украины на Евро-2021 (видео)
Чудо-гол ударом через себя похоронил шансы молодежной сборной Украины на Евро-2021 (видео)
Экс-игрок Шахтера забил Аргентине в отборе на ЧМ-2022 (видео)
Экс-игрок Шахтера забил Аргентине в отборе на ЧМ-2022 (видео)

Бущан стал лучшим вратарем в Лиге наций

Бущан стал лучшим вратарем в Лиге наций
Обновлено 20:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Голкипер Георгий Бущан, несмотря на нелепый гол в игре с Германией, является лучшим игроком сборной Украины в октябрьских матчах Лиги наций УЕФА.

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан после 4-х туров группового раунда Лиги наций УЕФА вышел в лидеры по количеству сейвов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Согласно данным статистики, Бущан за два матча Лиги наций сделал 20 сейвов, что является лучшим показателем среди вратарей национальных сборных. Украинец на "ноль" отстоял последнюю игру с Испанией и пропустил всего два гола от Германии, правда один был полностью на совести кипера. Однако не стоит забывать, что такие вратарские показатели стали возможны лишь из-за неудачной игры команды Шевченко в обороне.

Следом за Георгием в своеобразном вратарском топе расположились Жозеп Гомес из Андорры (16 сейвов), Анри Бонелло из Мальты (16 сейвов), Антон Шунин из РФ (14 сейвов) и Доминик Ливакович из Хорватии (13 сейвов)

Рамос подмигнул Бущану в матче Украина - Испания

Телеграф напоминает, что сборная Украины после 4-х туров Лиги наций занимает 3-е место в группе 4 Лиги А, набрав столько же очков, сколько и Германия - 6 очков. У лидера квартета испанцев - 7 очков, Швейцария с 2 баллами занимает последнее место. Возобновится Лига наций для нашей команды только в середине ноября.

С видеообзором матча Украина - Испания можно ознакомиться у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Сборная Испании, Сборная Украины, Футбол, Георгий Бущан.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чудо в Киеве: Украина впервые в истории обыграла Испанию (Видео)
02 Украина 1:0 Испания: хроника матча
03 Рамос подмигнул Бущану после блестящего сейва украинского вратаря в матче Украина - Испания
04 Кто-то в сборной должен задуматься: что сказал Шевченко после сенсационной победы над Испанией
05 Ничья в пользу Украины: Германия и Швейцария забили 6 голов на двоих (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь