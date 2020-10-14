Бущан стал лучшим вратарем в Лиге наций

Голкипер Георгий Бущан, несмотря на нелепый гол в игре с Германией, является лучшим игроком сборной Украины в октябрьских матчах Лиги наций УЕФА.

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан после 4-х туров группового раунда Лиги наций УЕФА вышел в лидеры по количеству сейвов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Согласно данным статистики, Бущан за два матча Лиги наций сделал 20 сейвов, что является лучшим показателем среди вратарей национальных сборных. Украинец на "ноль" отстоял последнюю игру с Испанией и пропустил всего два гола от Германии, правда один был полностью на совести кипера. Однако не стоит забывать, что такие вратарские показатели стали возможны лишь из-за неудачной игры команды Шевченко в обороне.

Следом за Георгием в своеобразном вратарском топе расположились Жозеп Гомес из Андорры (16 сейвов), Анри Бонелло из Мальты (16 сейвов), Антон Шунин из РФ (14 сейвов) и Доминик Ливакович из Хорватии (13 сейвов)

Телеграф напоминает, что сборная Украины после 4-х туров Лиги наций занимает 3-е место в группе 4 Лиги А, набрав столько же очков, сколько и Германия - 6 очков. У лидера квартета испанцев - 7 очков, Швейцария с 2 баллами занимает последнее место. Возобновится Лига наций для нашей команды только в середине ноября.

С видеообзором матча Украина - Испания можно ознакомиться у нас на сайте.