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Ошибка Бущана подарила Германии победу над Украиной в матче Лиги Наций

Ошибка Бущана подарила Германии победу над Украиной в матче Лиги Наций
23:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Сборная Украины дала бой чемпионам мира 2014 года, но все-таки уступила.

В субботу, 10 октября, сборная Украины в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций УЕФА принимала команду Германии. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

В первом тайме украинцы начали здорово, но атаки хозяев обрывались в фазе решающего паса. Немцы адаптировались, выровняли игру, а затем  захватили инициативу. Особо "страдал" левый фланг защиты Желто-синих. В итоге оттуда и пришел первый гол. На 20-й минуте после подачи с углового центральные защитники Бундестим соорудили гол - Рюдигер подхватил мяч на границе штрафной, сместился на правый фланг и прострелил, а Маттиас Гинтер замкнул передачу партнера. Немцы не остановились на достигнутом и создали несколько убойных моментов, однако в рамке надежно действовал Бущан.

Лучшие моменты первого тайма:

Во втором тайме Украина вновь начала активнее, но немцы вновь были результативнее. На 49-й минуте после подачи с углового Бущан допустил грубейшую ошибку и в итоге Леон Горецка после оплошности вратаря забил курьезный гол, сам того не осознавая. На 77-й минуте Яремчук заработал пенальти, который реализовал Руслан Малиновский. Штурм ворот Нойера не удался и матч завершился минимальной победой гостей.

Видео гола Горецка:

Видео гола Малиновского: 

Украина 1:2 Германия 

Голы: Малиновский (77' с пенальти) - Гинтер 20', Горецка 49'

Предупреждения: Малиновский 41' - Кроос 53', Гинтер 84'

Составы команд:

Сборная Украины: Бущан, Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь, Малиновский, Сидорчук (Макаренко 84'), Коваленко (Шапаренко 76'), Ярмоленко (Марлос 69'), Яремчук, Цыганков (Зубков 69').

Сборная Германии: Нойер, Гинтер, Зюле, Рюдигер, Клостерманн (Эмре Джан 90'), Киммих, Кроос, Халстенберг, Дракслер (Вернер 80'), Горецка, Гнабри.

Это поражение отбросило Украину на 3-е место в группе.

Телеграф напоминает, что уже во вторник, 13 октября нашей команде предстоит матч 4-го тура Лиги наций против Испании. Игра также пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". В первом туре турнира подопечные Андрея Шевченко разобрались со Швейцарией, а во втором - крупно уступили испанцам.

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Сборная Украины, Сборная Германии, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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