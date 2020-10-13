Чудо в Киеве: Украина впервые в истории обыграла Испанию (Видео)

Сборная Украины в рамках матча Лиги наций впервые в своей истории обыграла команду Испании.

Во вторник, 13 октября, сборная Украины в рамках 4-го тура Лиги наций УЕФА принимала команду Испании. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 1:0.

Сборная Украины традиционно для этого розыгрыша Лиги наций отдала мяч сопернику. Фурия Роха атаковала, давила но в первом тайме создала лишь несколько моментов для взятия ворот, но в рамке хозяев надежно действовал вратарь Бущан. Вторая 45-минутка началась с нескольких неожиданных атак украинцев, однако затем подопечные Андрея Шевченко прижались к своим воротам и в основном защищались. Однако на 76-й минуте разящая контр-атака Украины привела к неожиданному голу Виктора Цыганкова, который точно пробил после блестящей разрезной передачи от Ярмоленко. Дальнейший штурм ворот Бущана успеха Испании не принес.

Стоит отметить весьма странное судейство польской бригады арбитров по главе с Павлом Гилем, который не назначил несколько пенальти в ту и другую сторону.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Цыганкова:

Ранее Телеграф сообщал, что Серхио Рамос подмигнул Георгию Бущану после шикарного сейва кипера Динамо со штрафного.