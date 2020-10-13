Рамос подмигнул Бущану после блестящего сейва украинского вратаря в матче Украина - Испания

Серхио Рамос отметил сейв украинского вратаря Георгия Бущана.

В данные минуты в Киеве на НСК "Олимпийский" проходит матч 4-го тура Лиги наций УЕФА Украина - Испания. Фурия Роха давит и создает немало моментов у ворот Георгия Бущана, но пока голкипер Динамо действует безошибочно. После первого тайма подопечные Андрея Шевченко держаться и счет пока ничейный 0:0.

В середине тайма Испания завоевала право на опасный штрафной. Бить взялся капитан команды Серхио Рамос. Центральный защитник пробил прямо в угол ворот, но Бущан справился с угрозой и перевел мяч на угловой. После этого Серхио подмигнул нашему киперу, а тот подмигнул ему в ответ.

За ходом игры Украина - Испания можно наблюдать в нашей онлайн-трансляции.