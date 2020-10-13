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Вторник, 13.10.2020
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Украина - Испания: где и когда смотреть матч Лиги наций
Украина - Испания: где и когда смотреть матч Лиги наций

Украина - Испания: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Украина - Испания: онлайн-трансляция матча Лиги наций
21:08 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Прямая текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА Украина - Испания.

Во вторник, 13 октября, сборная Украины принимает Испанию в рамках матча 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча пойдет в Киеве на НСК Олимпийский и начнется в 21:45 по киевскому времени. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, в которой оперативно будут добавляться видео лучших моментов.

Онлайн-трансляция матча 

Украина -:- Испания 

(начало в 21:45)

Испанцы провели предматчевую разминку:

На НСК "Олимпийский"присутствует личный фанат вратаря Кепы Аррисабалаги, однако голкипер Челси сегодня не попал в основной состав:

Главные тренеры команд определись со стартовыми составами.

Сборная Украины: Бущан, Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь, Сидорчук, Шапаренко, Макаренко, Ярмоленко, Яремчук, Зубков.

 

Сборная Испании: Де Хеа, Навас, Рамос, П. Торрес, Регилон, Мерино, Родри, Каналес, Родриго, Фати, Траоре.

Сборная Украина проводит неоднозначный отрезок в октябре, что даже у главного тренера команды Андрея Шевченко сдают нервы. Желто-синие перед второй игрой с Испанией имеют столько же очков, сколько и перед первой очной встречей - три. Наша команда после победы над Швейцарией и разгромного поражения от Испании в сентябре, с антирекордом провела товарищескую встречу с Францией, а затем уступила немцам в Киеве в Лиге наций в начале октября. 

Испания, в свою очередь, в Лиге наций имеет в своем активе победы над Украиной и Швейцарией, а также ничью с Германией.

Турнирное положение команд:

Где и когда смотреть матч Украина - Испания в прямом эфире, а также прогнозы букмекеров на игру можно у знать на нашем сайте.

Ранее Телеграф сообщал о результатах предыдущего игрового дня Лиги наций УЕФА, который состоялся 11 октября.

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Все по теме:

Сборная Испании, Сборная Украины, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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