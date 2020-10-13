Украина - Испания: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Прямая текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА Украина - Испания.

Во вторник, 13 октября, сборная Украины принимает Испанию в рамках матча 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча пойдет в Киеве на НСК Олимпийский и начнется в 21:45 по киевскому времени. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, в которой оперативно будут добавляться видео лучших моментов.

Онлайн-трансляция матча

Украина -:- Испания

(начало в 21:45)

Испанцы провели предматчевую разминку:

Calentamiento del equipo antes del partido



¡¡LISTO PARA PELEAR POR LA VICTORIA!!#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/P2fM5pv0SI — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 13, 2020

На НСК "Олимпийский"присутствует личный фанат вратаря Кепы Аррисабалаги, однако голкипер Челси сегодня не попал в основной состав:

Главные тренеры команд определись со стартовыми составами.

Сборная Украины: Бущан, Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь, Сидорчук, Шапаренко, Макаренко, Ярмоленко, Яремчук, Зубков.

Сборная Испании: Де Хеа, Навас, Рамос, П. Торрес, Регилон, Мерино, Родри, Каналес, Родриго, Фати, Траоре.

Сборная Украина проводит неоднозначный отрезок в октябре, что даже у главного тренера команды Андрея Шевченко сдают нервы. Желто-синие перед второй игрой с Испанией имеют столько же очков, сколько и перед первой очной встречей - три. Наша команда после победы над Швейцарией и разгромного поражения от Испании в сентябре, с антирекордом провела товарищескую встречу с Францией, а затем уступила немцам в Киеве в Лиге наций в начале октября.

Испания, в свою очередь, в Лиге наций имеет в своем активе победы над Украиной и Швейцарией, а также ничью с Германией.

Турнирное положение команд:

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Ранее Телеграф сообщал о результатах предыдущего игрового дня Лиги наций УЕФА, который состоялся 11 октября.