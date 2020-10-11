Украина - Испания: букмекеры вновь не верят в команду Шевченко

После матча Украина - Германия букмекеры изменили свой прогноз на игру 4-го тура Лиги наций УЕФА Украина - Испания. Несмотря на домашний статус поединка, подопечные Андрея Шевченко являются аутсайдерами противостояния.
Ведущие конторы оценивают победу Украины коэффициентом 6,4 - 7, а успех Фурии Роха - 1,42 - 1,47 . Ничья также маловероятна - 4,5 - 5,1.
Прогноз букмекеров на матч Лиги наций Украина - Испания:
Прогноз "Телеграф Спорт" - 1:3.
Телеграф напоминает, что матч Украина - Испания пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" со зрителями на трибунах. Начало встречи в 21:45 по местному времени.
Ранее Телеграф сообщал, что Испания возглавила группу Украины в Лиге наций благодаря фейлу швейцарских футболистов.