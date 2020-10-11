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Украина - Испания: букмекеры вновь не верят в команду Шевченко

Украина - Испания: букмекеры вновь не верят в команду Шевченко
Обновлено 13:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ
Украина попытается набрать очки в домашней игре с Испанией.

После матча Украина - Германия букмекеры изменили свой прогноз на игру 4-го тура Лиги наций УЕФА Украина - Испания. Несмотря на домашний статус поединка, подопечные Андрея Шевченко являются аутсайдерами противостояния. 

Ведущие конторы оценивают победу Украины коэффициентом 6,4 - 7, а успех Фурии Роха - 1,42 - 1,47 . Ничья также маловероятна - 4,5 - 5,1. 

Прогноз букмекеров на матч Лиги наций Украина - Испания:

  • Пари-Матч: (победа Украины 6,40 - ничья 5,10 - победа Испании 1,47)
  • Фаворит: ( 7,00 - 5,10 - 1,44)
  • William Hill: (6,50 - 4,50 - 1,42)

Прогноз "Телеграф Спорт" - 1:3.

Телеграф напоминает, что матч Украина - Испания пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" со зрителями на трибунах. Начало встречи в 21:45 по местному времени. 

Ранее Телеграф сообщал, что Испания возглавила группу Украины в Лиге наций благодаря фейлу швейцарских футболистов.

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Сборная Испании, Сборная Украины, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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