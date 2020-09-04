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Лига наций: обзор матча Германия - Испания (Видео)

Лига наций: обзор матча Германия - Испания (Видео)
07:42 Сегодня Телеграф isport.ua
Пропущенный в компенсированное время гол лишил Германию победы над командой Луиса Энрике (1:1).

В рамках первого тура Лиги Наций группы А сборная Германии дома сыграла вничью против Испании (1:1).

В первом тайме команды, которые вышли на матч в эксперементальных составах, показывали достаточно равную игру, несколько раз угрожая воротам друг-друга.

Второй тайм начался с гола Тимо Вернера. Форвард получил мяч вблизи к штрафной и без сомнений пробил в нижний левый угол 1:0.

Немцы продолжили владеть инициативой. На 78-й минуте момент имел Никлас Зюле. После подачи со штрафного центрбек пробил головой, но Де Хеа чудом спас.

Однако на последней добавленной арбитром минуте Хосе Гая сумел вырвать ничью для испанцев. Защитник опередил соперников в штрафной и вколотил мяч в в правый угол ворот Траппа.

Германия — Испания 1:1

Голы: Вернер, 51 — Гайя, 90+5

Германия: Трапп — Джан, Зюле, Родигер — Керер, Гюндоган (Сердар, 74), Кроос, Госенс — Дракслер — Вернер (Кох, 90+1), Сане (Гинтер, 63)

Испания: Де Хеа — Карвахаль, Рамос, П. Торрес, Гайя — Руис (Родригес, 80), Бускетс (Мерино, 57), Тиаго — Навас (Фати, 46), Родриго, Ф. Торрес

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Все по теме:

Сборная Испании, Сборная Германии, Лига Наций.

Автор:

Телеграф
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