Кто-то в сборной должен задуматься: что сказал Шевченко после сенсационной победы над Испанией

Андрей Шевченко отметил командную игру и самоотдачу футболистов сборной Украины.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги матча 4-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА против Испании. Игра, проходившая в Киеве, завершилась со счетом 1:0 в пользу Украины.

Наставник отметил, что украинские футболисты своей игрой, своим отношением и самоотдачей в матче с Испанией закрыли обидное поражение 7:1 от Франции. Также специалист считает, что тягаться кадрово с Фурией Роха Украине не по силам, а победа далась Желто-синим благодаря успешной борьбе и подборам.

"Игра без мяча была основным принципом сегодняшней победы, ведь мы изначально знали что мяча у нас не будет", - рассказал Шевченко в комментарии каналу Футбол 1/2/3.

Также тренер в шутливой форме прокомментировал вопрос конкуренции в сборной. Из-за коронавируса в стане команды в национальную команду были вызваны много новичков, которые уже успели проявить себя.

"Я думаю, что кто-то должен задуматься. Сегодня однозначно было много положительных моментов".

Ключевыми составными успеха Украины в игре с Испанией Шевченко назвал командную игру и самоотдачу футболистов.

Телеграф напоминает, что в параллельном матче группы 4 Лиги А Германия не сумела обыграть Швейцарию.