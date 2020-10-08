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Франция растоптала Украину в товарищеском матче (видео)

Франция растоптала Украину в товарищеском матче (видео)
00:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер FrenchTeam
Сборная Украины установила антирекорд в товарищеском матче с Францией.

Сборная Украины провела товарищеский матч с командой Франции. Встреча, проходившая в Сен-Дени на легендарном стадионе "Стад де Франс", завершилась со счетом 7:1 в пользу Трехцветных. 

В первом тайме Желто-синие в экспериментальном составе не сумели навязать достойное сопротивление более именитому сопернику и пропустили четыре гола. Открыл счет 17-летний Эдуарду Камавинга, который принял неординарное решение пробить парашютом через себя. Затем Оливье Жиру феноменальным дальним ударом удвоил преимущество хозяев. Позднее Жиру оформил дубль, удачно сыграв на добивании головой. А под занавес первой 45-минутки Виталий Миколенко после подачи с углового срезал мяч в свои ворота.

Лучшие моменты первого тайма:

В начале второго тайма Шевченко провел ряд замен, в частности на поле появился Виктор Цыганков, который и забил гол престижа, мощно пробив с линии штрафной. Игра немного успокоилась и мяч снова перешел к французам, которые сумели забить еще: на 65-й минуте Корантен Толиссо блестящим дальним ударом поразил угол ворот Бущана. На 82-й минуте Килиан Мбаппе обыгрался с Бен Йеддером, проник в чужую штрафную и мощным ударом переиграл Бущана в ближнем бою. Финальную точку в игре поставил Антуан Гризманн.

Таким образом, сборная Украины впервые проиграла с разницей в шесть мячей, что является антирекордом для нашей команды. 

Видео гола Цыганкова:

Видео гола Толиссо:

Видео гола Мбаппе:

Видео гола Гризманна:

Франция 7:1 Украина

Голы: Камавинга 9', Жиру 24', 33', Миколенко 39' (автогол), Толиссо 65', Мбаппе 82', Гризманн 89' - Цыганков 53'

Предупреждения: Малиновский 43', Харатин 51', Конопля 61'

Составы команд:

Сборная Франции: Манданда (Маньян 46'), Павар, Упамекано (Варан 46'), Ленгле, Динь, Нзонзи, Камавинга (Погба 59'), Толиссо, Ауар (Гризманн 59'), Марсьяль (Мбаппе 46'), Жиру (Бен Йеддер 76').

Сборная Украины: Бущан, Конопля, Забарный, Миколенко (Чеберко 46'), Михайличенко (Соболь 46'), Малиновский (Цыганков 46'), Харатин, Макаренко (Шепелев  62'), Шапаренко, Ярмоленко (Яремчук 62'), Зубков (Безус 70').

Телеграф напоминает, что уже 10 и 13 октября сборная Украины сыграет матчи Лиги наций УЕФА против Германии и Испании соответственно. После двух туров у Желто-синих 3 очка и вторая позиция в группе.

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Сборная Франции, Сборная Украины, Футбол.

Автор:

Телеграф
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