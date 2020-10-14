Ничья в пользу Украины: Германия и Швейцария забили 6 голов на двоих (видео)

Лига наций не перестает удивлять.

Во вторник, 13 октября, сборная Германии принимал Швейцарию в рамках матча 4-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА. Встреча, которая проходила на арене "Рейн Энерги" в Кельне завершилась голевой ничьей 3:3. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка:

В первом тайме гости шокировали немцев двумя забитыми мячами. Сначала на 5-й минуте после серии передач головой Марио Гавранович открыл счет в игре. Следом за ним на 26-й минуте Ремо Фройлер идеальной "подсечкой" замкнул прострел с левого фланга. Бундестим ответил лишь одним голом в исполнении Тимо Вернера, который бильярдным ударом из пределов штрафной сократил отставание в счете.

Второй тайм оказался зеркальным первому. Немцы забили дважды, а Швейцария ответила одним голом, при чем все три мяча уложились во временной отрезок с 55-й по 60-ю минуту. За Немецкую Машину забивали Кай Хаверц (55') и Серж Гнабри (60'), а за команду Петковича свой второй гол в матче оформил Гавранович (56'). Украшением матча стало взятие ворот в исполнении Гнабри. Форвард неожиданным ударом пяткой поразил ворота Зоммера.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Лучшие моменты 2-го тайма:

Телеграф напоминает, что в параллельном матче сборная Украины повергла в шок Испанию и сравнялась по очкам с немцами.

Турнирное положение команд после 4-го тура:

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