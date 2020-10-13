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"Мне не до смеха": В сеть попала перепалка Шевченко с защитником сборной Украины перед игрой с Испанией (видео)

"Мне не до смеха": В сеть попала перепалка Шевченко с защитником сборной Украины перед игрой с Испанией (видео)
Обновлено 16:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ
Андрей Шевченко объяснил молодому футболисту, насколько нужно быть серьезным при подготовке к Испании.

За день до матча Лиги наций с Испанией сборная Украины провела открытую тренировку на НСК "Олимпийский" в Киеве.

В ходе занятия журналисты поймали в кадр главного тренера команды Андрея Шевченко, который давал нагоняй защитнику Виталию Миколенко. Андрей Николаевич в строгой манере отчитывал футболиста Динамо: "Не надо смеяться, сынок, не надо смеяться. Мне не до смеха. И никому до смеха завтра не будет. Понятно?"

Настроение Шевченко легко объяснить, ведь команда в последнее время показывает удручающие результаты. 7 октября Желто-синие были уничтожены в игре с Францией, а спустя три дня украинцы не сумели зацепиться за очки в поединке с немцами.

Телеграф напоминает, что игру Украина - Испания можно будет посмотреть в прямом эфире. Но на успех подопечных Шевченко рассчитывать не стоит, считают букмекеры.

Ранее Телеграф сообщал имена футболистов, которые смогут принять участие в игре с Испанией.

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Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Испании, Сборная Украины, Футбол.

Автор:

Телеграф
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