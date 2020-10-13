Шевченко определился с заявкой сборной Украины на матч с Испанией

Андрей Шевченко назвал имена 23-х футболистов, которые продолжают подготовку к игре Лиги наций с Испанией.

Во вторник, 13 октября, сборная Украины в Киеве примет Испанию в рамках матча 4-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА. Главный тренер сборной Украины утром в день игры определился с финальной заявкой на этот поединок.

Состав сборной Украины на матч с Испанией за номерами:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Игор Пластун, 4. Ілья Забарный, 5. Сергей Сидорчук, 6. Евгений Чеберко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Евгений Макаренко, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Никита Шевченко, 13. Ефим Конопля, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Владимир Шепелев, 18. Богдан Михайличенко, 19. Роман Безус, 20. Виктор Коваленко, 21. Александр Караваев, 22. Александр Зубков, 23. Дмитрий Ризнык.

Телеграф напоминает, что подопечные Андрея Шевченко вновь будут выступать в противостоянии с чемпионами мира (2010 года) в качестве явного андердога.

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