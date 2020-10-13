Лига наций: где и когда смотреть матчи 13 октября

Сегодня, 13 октября, в Лиге наций УЕФА состоится большой игровой день. На полях Европы выступят 14 команд, в том числе и Украина, которая в 21:45 начнется важнейшую игру 4-го тура группового раунда против Испании. В другом центральном поединке вечера Германия примет Швейцарию.
Расписание трансляций матчей Лиги наций УЕФА за 13 октября.
Лига наций УЕФА - Лига А
Лига наций УЕФА - Лига C
Лига наций УЕФА - Лига D
Также за ходом матчей в режиме-live можно наблюдать на сервисе oll.tv. Кроме того, "Телеграф Спорт" проведет онлайн-трансляцию игры Украина - Испания, в которой будут оперативно добавляться видео лучших моментов встречи.
Ранее Телеграф сообщал о результатах игрового дня Лиги наций за 11 октября. У нас на сайте доступны все видеообзоры этих игр.