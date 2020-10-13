Лига наций: где и когда смотреть матчи 13 октября

Игры Лиги наций УЕФА в прямом эфире будут доступны на каналах медиа группы "Украина".

Сегодня, 13 октября, в Лиге наций УЕФА состоится большой игровой день. На полях Европы выступят 14 команд, в том числе и Украина, которая в 21:45 начнется важнейшую игру 4-го тура группового раунда против Испании. В другом центральном поединке вечера Германия примет Швейцарию.

Расписание трансляций матчей Лиги наций УЕФА за 13 октября.

Лига наций УЕФА - Лига А

21:45 Германия - Швейцария - Футбол 2

21:45 Украина - Испания - Футбол 1

Лига наций УЕФА - Лига C

19:00 Азербайджан - Кипр - Футбол 2

21:45 Черногория - Люксембург - Футбол 3

Лига наций УЕФА - Лига D

19:00 Латвия - Мальта - Футбол 3

21:45 Лихтенштейн - Сан-Марино

21:45 Фарерские острова - Андорра

Также за ходом матчей в режиме-live можно наблюдать на сервисе oll.tv. Кроме того, "Телеграф Спорт" проведет онлайн-трансляцию игры Украина - Испания, в которой будут оперативно добавляться видео лучших моментов встречи.

Ранее Телеграф сообщал о результатах игрового дня Лиги наций за 11 октября. У нас на сайте доступны все видеообзоры этих игр.