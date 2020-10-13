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Украина - Испания: где и когда смотреть матч Лиги наций
Украина - Испания: где и когда смотреть матч Лиги наций

Лига наций: где и когда смотреть матчи 13 октября

Лига наций: где и когда смотреть матчи 13 октября
Обновлено 10:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Игры Лиги наций УЕФА в прямом эфире будут доступны на каналах медиа группы "Украина".

Сегодня, 13 октября, в Лиге наций УЕФА состоится большой игровой день. На полях Европы выступят 14 команд, в том числе и Украина, которая в 21:45 начнется важнейшую игру 4-го тура группового раунда против Испании. В другом центральном поединке вечера Германия примет Швейцарию.

Расписание трансляций матчей Лиги наций УЕФА за 13 октября.

Лига наций УЕФА - Лига А

  • 21:45 Германия - Швейцария - Футбол 2
  • 21:45 Украина - Испания - Футбол 1

Лига наций УЕФА - Лига C

  • 19:00 Азербайджан - Кипр - Футбол 2
  • 21:45 Черногория - Люксембург - Футбол 3

Лига наций УЕФА - Лига D

  • 19:00 Латвия - Мальта - Футбол 3
  • 21:45 Лихтенштейн - Сан-Марино
  • 21:45 Фарерские острова - Андорра

Также за ходом матчей в режиме-live можно наблюдать на сервисе oll.tv. Кроме того, "Телеграф Спорт" проведет онлайн-трансляцию игры Украина - Испания, в которой будут оперативно добавляться видео лучших моментов встречи. 

Ранее Телеграф сообщал о результатах игрового дня Лиги наций за 11 октября. У нас на сайте доступны все видеообзоры этих игр.

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Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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