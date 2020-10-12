Лига наций: результаты матчей 11 октября (видео)

В воскресенье, 11 октября, в Лиге наций УЕФА были сыграны 20 матчей. В центральных играх 3-го тура в Лиге А команды не порадовали болельщиков атакующим футболом и лишь в трех матчах из шести были забиты голы. В самой интересной (по вывеске, - прим. ред.) встрече действующие чемпионы мира французы принимали действующих чемпионов Европы португальцев. В повторении финала Евро-2016 взятия ворот так и не произошло. С результатами и видеообзорами самых интересных матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.
Результаты матчей Лиги наций УЕФА за 11 октября.
Лига наций УЕФА - Лига А
Англия - Бельгия 2:1 - видеообзор
Босния и Герцеговина - Нидерланды 0:0
Хорватия - Швеция 2:1 - видеообзор
Исландия - Дания 0:3
Польша - Италия 0:0 - видеообзор
Франция - Португалия 0:0 - видеообзор
Лига наций УЕФА - Лига B
Ирландия - Уэльс 0:0
Норвегия - Румыния 4:0
Финляндия - Болгария 2:0
Израиль - Чехия 1:2
Россия - Турция 1:1
Северная Ирландия - Австрия 0:1
Сербия - Венгрия 0:1
Шотландия - Словакия 1:0
Лига наций УЕФА - Лига C
Казахстан - Албания 0:0
Армения - Грузия 2:2
Литва - Беларусь 2:2
Эстония - Северная Македония 3:3
Греция - Молдова 2:0
Косово - Словения 0:1
С результатами и видеообзорами всех матчей игрового дня Лиги наций УЕФА за 10 октября можно ознакомиться у нас на сайте.