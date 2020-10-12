Лига наций: результаты матчей 11 октября (видео)

Лига наций уходит на перерыв на один день.

В воскресенье, 11 октября, в Лиге наций УЕФА были сыграны 20 матчей. В центральных играх 3-го тура в Лиге А команды не порадовали болельщиков атакующим футболом и лишь в трех матчах из шести были забиты голы. В самой интересной (по вывеске, - прим. ред.) встрече действующие чемпионы мира французы принимали действующих чемпионов Европы португальцев. В повторении финала Евро-2016 взятия ворот так и не произошло. С результатами и видеообзорами самых интересных матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.

Результаты матчей Лиги наций УЕФА за 11 октября.

Лига наций УЕФА - Лига А

Англия - Бельгия 2:1 - видеообзор

Босния и Герцеговина - Нидерланды 0:0

Хорватия - Швеция 2:1 - видеообзор

Исландия - Дания 0:3

Польша - Италия 0:0 - видеообзор

Франция - Португалия 0:0 - видеообзор

Лига наций УЕФА - Лига B

Ирландия - Уэльс 0:0

Норвегия - Румыния 4:0

Финляндия - Болгария 2:0

Израиль - Чехия 1:2

Россия - Турция 1:1

Северная Ирландия - Австрия 0:1

Сербия - Венгрия 0:1

Шотландия - Словакия 1:0

Лига наций УЕФА - Лига C

Казахстан - Албания 0:0

Армения - Грузия 2:2

Литва - Беларусь 2:2

Эстония - Северная Македония 3:3

Греция - Молдова 2:0

Косово - Словения 0:1

С результатами и видеообзорами всех матчей игрового дня Лиги наций УЕФА за 10 октября можно ознакомиться у нас на сайте.