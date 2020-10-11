Португалия показала Украине, как играть с Францией в гостях (видео)

Действующие чемпионы мира и Европы в очном противостоянии не порадовали болельщиков атакующим футболом.

Завершился воскресный игровой день Лиги наций УЕФА суперматчем Франция - Португалия. Встреча третьего тура группового раунда, проходившая в Сен-Дени на арене "Стад де Франс", окончилась безголевой ничьей. Вашему вниманию видеообзор этого поединка.

Команды играли больше на оборону, без особой остроты в атаке и закономерно завершили встречу со счетом 0:0. За весь матч чемпионы мира и чемпионы Европы пробили всего несколько раз в створ ворот друг друга.

Таким образом, команды набрали по семь очков и вдвоем лидируют в группе 3 Лиги А.





Ранее Телеграф сообщал, что в другом матче группы 3 Хорватия добыла первую победу. Напомним, 10 октября, Франция в Сен-Дени в рамках товарищеской встречи принимала Украину. Та игра завершилась крупнейшим поражение Желто-синих в истории. Португалия, в свою очередь, провела контрольный матч с Испанией.