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Хорватия бьет Швецию в Лиге наций (видео)

Хорватия бьет Швецию в Лиге наций (видео)
21:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Сборная Хорватии добыла первую победу в текущем розыгрыше Лиги наций УЕФА.

Сборная Хорватии в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА принимала команду Швеции. Встреча, проходившая на стадионе "Максимир" в Загребе, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Поздний гол Андрея Крамарича на 84-й минуте принес победу Хорватии над Швецией. До этого команды обменялись голами Николы Влашича (31') и Маркуса Берга (66') Отметим, все голы в игре были забиты в командном стиле, игроки раскатывали мяч "до верного".

Хорватия добыла первую победу в турнире, а вот Швеция пока не взяла ни единого очка:

Телеграф напоминает, что в воскресенье состоится центральный матч игрового дня Франция - Португалия. Где смотреть этот и другие заключительные поединки вечера можно узнать у нас на сайте.

Ранее Телеграф сообщал, что Англия сенсационно переиграла Бельгию в Лиге наций.

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Сборная Швеции, Футбол, Сборная Хорватии, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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