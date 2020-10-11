Хорватия бьет Швецию в Лиге наций (видео)

Сборная Хорватии добыла первую победу в текущем розыгрыше Лиги наций УЕФА.

Сборная Хорватии в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА принимала команду Швеции. Встреча, проходившая на стадионе "Максимир" в Загребе, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Поздний гол Андрея Крамарича на 84-й минуте принес победу Хорватии над Швецией. До этого команды обменялись голами Николы Влашича (31') и Маркуса Берга (66') Отметим, все голы в игре были забиты в командном стиле, игроки раскатывали мяч "до верного".

Хорватия добыла первую победу в турнире, а вот Швеция пока не взяла ни единого очка:

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