Лига наций: где и когда смотреть матчи 11 октября

В воскресенье, 11 октября, состоится большой игровой день в Лиге наций. В рамках матчей 3-го тура группового этапа пройдут 20 матчей. В центральных играх тура сойдутся Англия и Бельгия, Польша и Италия, а также Франция и Португалия. Часть матчей покажут в прямом эфире в Украине.
Расписание матчей Лиги наций УЕФА за 11 октября
Лига наций УЕФА - Лига А
- 19:00 Англия - Бельгия - Футбол 1
- 19:00 Босния и Герцеговина - Нидерланды - Футбол 2
- 19:00 Хорватия - Швеция - Футбол 3
- 21:45 Исландия - Дания
- 21:45 Польша - Италия - Футбол 2
- 21:45 Франция - Португалия - Футбол 1
Лига наций УЕФА - Лига B
- 16:00 Ирландия - Уэльс - Футбол 1
- 19:00 Норвегия - Румыния
- 19:00 Финляндия - Болгария
- 21:45 Израиль - Чехия
- 21:45 Россия - Турция
- 21:45 Северная Ирландия - Австрия - Футбол 3
- 21:45 Сербия - Венгрия
- 21:45 Шотландия - Словакия
Лига наций УЕФА - Лига C
- 16:00 Казахстан - Албания - Футбол 2
- 19:00 Армения - Грузия
- 19:00 Литва - Беларусь
- 19:00 Эстония - Северная Македония
- 21:45 Греция - Молдова
- 21:45 Косово - Словения
Ранее Телеграф сообщал о результатах игрового Лиги наций за 10 октября, в частности в субботу был сыгран матч Украина Германия. С видеообзором этой встречи можно ознакомиться у нас на сайте.