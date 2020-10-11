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Лига наций: где и когда смотреть матчи 11 октября

Лига наций: где и когда смотреть матчи 11 октября
Обновлено 10:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
В воскресенье в Лиге наций будет на что посмотреть.

В воскресенье, 11 октября, состоится большой игровой день в Лиге наций. В рамках матчей 3-го тура группового этапа пройдут 20 матчей. В центральных играх тура сойдутся Англия и Бельгия, Польша и Италия, а также Франция и Португалия. Часть матчей покажут в прямом эфире в Украине.

Расписание матчей Лиги наций УЕФА за 11 октября

Лига наций УЕФА - Лига А

  • 19:00 Англия - Бельгия - Футбол 1
  • 19:00 Босния и Герцеговина - Нидерланды - Футбол 2
  • 19:00 Хорватия - Швеция - Футбол 3
  • 21:45 Исландия - Дания
  • 21:45 Польша - Италия - Футбол 2
  • 21:45 Франция - Португалия - Футбол 1

Лига наций УЕФА - Лига B

  • 16:00 Ирландия - Уэльс - Футбол 1
  • 19:00 Норвегия - Румыния
  • 19:00 Финляндия - Болгария
  • 21:45 Израиль - Чехия
  • 21:45 Россия - Турция
  • 21:45 Северная Ирландия - Австрия - Футбол 3
  • 21:45 Сербия - Венгрия
  • 21:45 Шотландия - Словакия

Лига наций УЕФА - Лига C

  • 16:00 Казахстан - Албания - Футбол 2
  • 19:00 Армения - Грузия
  • 19:00 Литва - Беларусь
  • 19:00 Эстония - Северная Македония
  • 21:45 Греция - Молдова
  • 21:45 Косово - Словения

Ранее Телеграф сообщал о результатах игрового Лиги наций за 10 октября, в частности в субботу был сыгран матч Украина Германия. С видеообзором этой встречи можно ознакомиться у нас на сайте.

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Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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