Лига наций: где и когда смотреть матчи 11 октября

В воскресенье в Лиге наций будет на что посмотреть.

В воскресенье, 11 октября, состоится большой игровой день в Лиге наций. В рамках матчей 3-го тура группового этапа пройдут 20 матчей. В центральных играх тура сойдутся Англия и Бельгия, Польша и Италия, а также Франция и Португалия. Часть матчей покажут в прямом эфире в Украине.

Расписание матчей Лиги наций УЕФА за 11 октября

Лига наций УЕФА - Лига А

19:00 Англия - Бельгия - Футбол 1

19:00 Босния и Герцеговина - Нидерланды - Футбол 2

19:00 Хорватия - Швеция - Футбол 3

21:45 Исландия - Дания

21:45 Польша - Италия - Футбол 2

21:45 Франция - Португалия - Футбол 1

Лига наций УЕФА - Лига B

16:00 Ирландия - Уэльс - Футбол 1

19:00 Норвегия - Румыния

19:00 Финляндия - Болгария

21:45 Израиль - Чехия

21:45 Россия - Турция

21:45 Северная Ирландия - Австрия - Футбол 3

21:45 Сербия - Венгрия

21:45 Шотландия - Словакия

Лига наций УЕФА - Лига C

16:00 Казахстан - Албания - Футбол 2

19:00 Армения - Грузия

19:00 Литва - Беларусь

19:00 Эстония - Северная Македония

21:45 Греция - Молдова

21:45 Косово - Словения

Ранее Телеграф сообщал о результатах игрового Лиги наций за 10 октября, в частности в субботу был сыгран матч Украина Германия. С видеообзором этой встречи можно ознакомиться у нас на сайте.