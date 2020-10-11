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Англия обыграла Бельгию в Лиге наций с помощью шального гола (видео)

Англия обыграла Бельгию в Лиге наций с помощью шального гола (видео)
21:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Англия бьет Бельгию в Лиге наций УЕФА.

В воскресенье, 11 октября, сборная Англии в рамках матча 3-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА обыграла команду Бельгии. Встреча, проходившая на легендарной арене "Уэмбли", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

В первом тайме Бельгия смотрелась лучше и закономерно забила первой, правда, сначала рефери отменил взятие ворот гостями из-за офсайда, однако Красные Дьяволы все равно распечатали ворота Пикофрда. На 16-й минуте Ромелу Лукаку реализовал пенальти, который сам же и заработал. Англичане сумел отквитаться уже в первой половине встречи и также забили с пенальти. "Приговор" реализовал Маркус Рашфорд. А победный гол случился на 64-й минуте после шального удара Мейсона Маунта с рикошетом.

Эта победа вывела англичан в лидеры квартета 2:

Телеграф напоминает, что в воскресенье будут сыграны еще несколько игр Лиги наций. С расписанием трансляций матчей можно ознакомиться у нас на сайте. В субботу также были сыграны несколько примечательных поединков. На нашем сайте доступны видеообзоры всех игр за 10 октября.

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Сборная Англии, Футбол, Сборная Бельгии, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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