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Лига наций: результаты матчей 10 октября (видео)

Лига наций: результаты матчей 10 октября (видео)
00:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
10 октября в Лиге наций состоялось семь матчей.

В субботу, 10 октября, матчами третьего тура возобновилась групповая стадия Лиги наций УЕФА, в частности в центральном поединке игрового дня  сыграла и сборная Украины, которая минимально уступила немцам. Кроме того, в еще одном поединке Лиги А Испания на классе переиграла Швейцарию.

Результаты и видеообзоры матчей Лиги наций УЕФА 10 октября

Лига наций УЕФА - Лига А

Испания - Швейцария 1:0

Украина - Германия 1:2

Лига наций УЕФА - Лига C

Люксембург - Кипр 2:0

Черногория - Азербайджан 2:0

Лига наций УЕФА - Лига D

Лихтенштейн - Гибралтар 0:1

Фарерские острова - Латвия 1:1

Андорра - Мальта 0:0

Видеообзоры матчей Испания - Швейцария и Украина - Германия доступны у нас на сайте.

Ранее Телеграф сообщал о жуткой травме колумбийского футболиста, которая произошла во время матча отбора на ЧМ-2022.

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Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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