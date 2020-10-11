Лига наций: результаты матчей 10 октября (видео)

В субботу, 10 октября, матчами третьего тура возобновилась групповая стадия Лиги наций УЕФА, в частности в центральном поединке игрового дня сыграла и сборная Украины, которая минимально уступила немцам. Кроме того, в еще одном поединке Лиги А Испания на классе переиграла Швейцарию.
Результаты и видеообзоры матчей Лиги наций УЕФА 10 октября
Лига наций УЕФА - Лига А
Испания - Швейцария 1:0
Украина - Германия 1:2
Лига наций УЕФА - Лига C
Люксембург - Кипр 2:0
Черногория - Азербайджан 2:0
Лига наций УЕФА - Лига D
Лихтенштейн - Гибралтар 0:1
Фарерские острова - Латвия 1:1
Андорра - Мальта 0:0
Видеообзоры матчей Испания - Швейцария и Украина - Германия доступны у нас на сайте.
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