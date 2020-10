До слез: защитник сборной Колумбии во время матча сломал голеностоп (видео)

Сборная Колумбии в рамках матча отбора на ЧМ-2022 разгромила команду Венесуэлы со счетом 3:0, однако победа была омрачена жуткой травмой защитника колумбийцев Сантьяго Ариаса.

В самом начале поединка на 7-й минуте в столкновении с нападающим гостей Дарвином Мачисом Ариас, как оказалось позднее, сломал большеберцовую кость. Потерпевший и сам Дарвин, увидев, что произошло, бросились в слезы. Арбитр удалил Матиса, однако, посмотрев VAR, вернул игрока в поле. А вот Ариас покинул поле на носилках и отправился в госпиталь. По информации СМИ, он будет залечивать травму около полугода.

Сантьяго Ариас недавно перешел в Байер и провел за леверкузенскую команду всего один матч.

Жутка травма Сантьяго Ариаса:

Horrific injury for Colombia's Santiago Arias as his foot is left pointing outwards in their World Cup qualifier against Venezuela.

Darwin Machis, the Venezuela winger who made the challenge, was left in tears.pic.twitter.com/MOVntHAWmu

— Sam Street (@samstreetwrites) October 10, 2020