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До слез: защитник сборной Колумбии во время матча сломал голеностоп (видео)

До слез: защитник сборной Колумбии во время матча сломал голеностоп (видео)
12:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Жуткая травма футболиста Сантьяго Ариаса омрачила футбольный праздник.

Сборная Колумбии в рамках матча отбора на ЧМ-2022 разгромила команду Венесуэлы со счетом 3:0, однако победа была омрачена жуткой травмой защитника колумбийцев Сантьяго Ариаса.

В самом начале поединка на 7-й минуте в столкновении с нападающим гостей Дарвином Мачисом Ариас, как оказалось позднее, сломал большеберцовую кость. Потерпевший и сам Дарвин, увидев, что произошло, бросились в слезы. Арбитр удалил Матиса, однако, посмотрев VAR, вернул игрока в поле. А вот Ариас покинул поле на носилках и отправился в госпиталь. По информации СМИ, он будет залечивать травму около полугода.

Сантьяго Ариас недавно перешел в Байер и провел за леверкузенскую команду всего один матч.

Жутка травма Сантьяго Ариаса:

В twitter появились кадры, как игроку вправляли ногу (видео 18+).

Видеообзор матча Колумбия - Венесуэла (3:0)

Ранее Телеграф сообщал о победах Аргентины и Уругвая в первом туре отбора на ЧМ-2022.

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Все по теме:

Футбол, Сборная Колумбии, Сантьяго Ариас.

Автор:

Телеграф
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