Месси и Суарес сравнялись с Роналдо (видео)

В ночь на 9-е октября (время киевское) в Южной Америке стартовала квалификация на мировое первенство в Катаре в 2022 году.

В первый игровой день сборная Аргентины усилиями Лионеля Месси минимально одолела Эквадор (1:0), а Уругвай благодаря голам Луиса Суареса и Макси Гомеса также с разницей в один гол переиграл Чили (2:1). Бывшие партнеры по команде Месси и Суарес реализовали 11-метровые удары.

Видеообзор матча Аргентина - Эквадор (1:0)

Видеообзор матча Уругвай - Чили (2:1)

Эти голы стали для аргентинца и уругвайца 39-ми в официальных матчах за национальную команду. Таким образом, они оба сравнялись по этому показателю с легендарным бразильским форвардом Роналдо.

39 - Tonight, both Lionel Messi and Luis Suárez have equalled Ronaldo's record for most goals scored for a South American national team in competitive matches (39 goals each). Beasts. pic.twitter.com/Yl2OE7tNQL

— OptaJavier (@OptaJavier) October 9, 2020