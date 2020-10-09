Грузия приблизилась к Евро-2020 и Украине

Вчера, 8 октября, возобновился отбор на чемпионат Европы по футболу-2020.

В полуфинальной сетке плей-офф встречались 16 команд, а победители этих матчей вышли в финал квалификации, в котором и определятся последние четыре участника финальной стадии Евро-2020.

Результаты полуфинальных стыковых матчей отбора на Евро-2020:

Таким образом, определились восемь финалистов квалификации. Матчи этой стадии пройдут 12 ноября.

Путь A : Венгрия - Исландия

: Венгрия - Исландия Путь B : Северная Ирландия - Словакия

: Северная Ирландия - Словакия Путь C : Сербия - Шотландия

: Сербия - Шотландия Путь D : Грузия - Северная Македония

Отметим, поражении Румынии в квалификации изменило расклады для сборной Украины. Теперь наша команда в групповом раунде турнира сыграет с победителем пути D Грузия - Северная Македония. Ранее было известно, что Желто-синие попали в группу к Нидерландам и Австрии.

Ранее Телеграф сообщал, что 8 октября состоялись также несколько товарищеских матчей, в частности Россия уступила Швеции, а Англия разбила Уэльс.