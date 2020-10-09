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Грузия приблизилась к Евро-2020 и Украине

Грузия приблизилась к Евро-2020 и Украине
01:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Вчера, 8 октября, возобновился отбор на чемпионат Европы по футболу-2020.

В полуфинальной сетке плей-офф встречались 16 команд, а победители этих матчей вышли в финал квалификации, в котором и определятся последние четыре участника финальной стадии Евро-2020.

Результаты полуфинальных стыковых матчей отбора на Евро-2020:

Таким образом, определились восемь финалистов квалификации. Матчи этой стадии пройдут 12 ноября.

  • Путь A: Венгрия - Исландия
  • Путь B: Северная Ирландия - Словакия
  • Путь C: Сербия - Шотландия
  • Путь D: Грузия - Северная Македония

Отметим, поражении Румынии в квалификации изменило расклады для сборной Украины. Теперь наша команда в групповом раунде турнира сыграет с победителем пути D Грузия - Северная Македония. Ранее было известно, что Желто-синие попали в группу к Нидерландам и Австрии.

Ранее Телеграф сообщал, что 8 октября состоялись также несколько товарищеских матчей, в частности Россия уступила Швеции, а Англия разбила Уэльс.

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Футбол, Отбор на Евро-2020.

Автор:

Телеграф
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