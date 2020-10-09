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Швеция обыграла Россию в Москве (Видео)

Швеция обыграла Россию в Москве (Видео)
Обновлено 00:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Сборная России потерпела домашнее поражение от Швеции в контрольном матче.

В четверг, 8 октября, Россия в рамках товарищеского матча принимала команду Швеции. Встреча проходила на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:2. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

На 21-й минуте Александер Исак ударом головой открыл счет в игре после подачи со стандарта и неудачного выхода из ворот Джанаева. На 72-й минуте гости удвоили преимущество усилиями вышедшего на замену Маттиаса Юханссона, который дальним ударом с рикошетом от защитника поразил ворота хозяев. Гол Александра Соболева, забитый после углового в компенсированное время, уже ни на что не повлиял.

Видеообзор матча Россия - Швеция (1:2)

Телеграф напоминает, что 7 октября сборная Украины провела товарищеский матч с Францией, который закончился настоящим фиаско для подопечных Андрея Шевченко. Позже тренер объяснил провал.

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Сборная России, Сборная Швеции, Футбол.

Автор:

Телеграф
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