Нелепый гол принес победу Испании над Швейцарией (видео)

Сборная Испании стала лидером группы Лиги наций, в которой выступает и Украина.

Параллельно матчу в Киеве состоялась игра третьего тура Лиги наций УЕФА в лиге А четвертой группы Испания - Швейцария. Встреча проходила в Мадриде на стадионе Альфредо ди Стефано и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Вашему вниманию видео гола и обзор поединка.

Единственный гол в матче записал на свой счет хавбек Реала Сосьедад Микель Оярсабаль. На 14-й минуте вратарь и защитники швейцарцев решили поиграть в пас у свои ворот. В итоге после нелепого падения одного из игроков мяч оказался у Оярсабаля, который легко переправил мяч в ворота из убойной позиции.

Видеообзор матча Испания - Швейцария 1:0

Эта победа вывела Испанию в лидеры группы.

Следующий матч Фурия Роха проведет в Киеве против команды Украины (13 октября).

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