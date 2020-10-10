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Суббота, 10.10.2020
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От судьбы не уйдешь: неожиданный автогол - в обзоре матча Бразилия - Боливия (видео)

От судьбы не уйдешь: неожиданный автогол - в обзоре матча Бразилия - Боливия (видео)
13:22 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Пятикратные чемпионы мира по футболу стартовали в отборе на Мундиаль в Катаре с победы.

В субботу, 10 октября (время киевское), сборная Бразилии матчем с Боливией стартовала в отборе на чемпионат мира-2020. Встреча первого тура группового раунда квалификации проходила на "Арене Коринтианс" в Сан-Паулу и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:0. Вашему вниманию видеообзор этого поединка.

Селесао просто уничтожили гостей, забив пять безответных мячей. За Бразилию отличились Маркиньос (16'), Филиппе Коутиньо (73'), дублем отметился Фирмино (30', 49'), а еще один гол "записал в свой актив" Хосе Карраско (66'), переправивший круглого в собственные ворота после неожиданного рикошета.

Видеообзор матча Бразилия - Боливия (3:0)

Турнирное положение команд после первого тура:

Ранее Телеграф сообщал, что в матче южноамериканского отбора на ЧМ-2022 произошла чудовищная травма футболиста.

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Футбол, Сборная Боливии, Сборная Бвразиили, Отбор на ЧМ-2022.

Автор:

Телеграф
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