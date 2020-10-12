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Понедельник, 12.10.2020
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Польша и Италия устроили праздник футбола без голов (видео)

Польша и Италия устроили праздник футбола без голов (видео)
00:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Сборная Польши дома дала бой команде Италии.

В воскресенье, 11 октября, Польша принимала Италию в рамках матча 3-го тура Лиги наций УЕФА. Поединок, проходивший на PGE Арене в Гданьске, завершился со счетом 0:0. Вашему вниманию видеообзор этой встречи.

Италия владела преимуществом и несколько раз могла забить, однако игроки Скуадры Адзурра необъяснимым образом не попадали даже в пустые ворота. Во втором тайме поляки выровняли игру, но также не преуспели в атаке.

Этот результат сохранил лидерство Италии в группе 1 Лиги А.

Телеграф напоминает, что в другом поединке этой группы Босния и Герцеговина отстояла ничью с Нидерландами. В центральной игре тура Франция - Португалия также была зафиксирована нулевая ничья. 

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Все по теме:

Сборная Италии, Сборная Польши, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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