Сборная Украины отправилась в Польшу: кого Шевченко взял на матч

Сегодня, 10 ноября, сборная Украины чартерным рейсом отправилась в Катовице, где уже завтра сыграет с командой Польши товарищеский поединок. По приезду в Польшу украинцы поселятся в отеле Vienna House Easy Katowice, а вечером у команды Шевченко запланирована открытая тренировка, а сам Андрей Николаевич проведет предматчевую пресс-конференцию.

С собой главный тренер Желто-синих взял 25 футболистов.

Состав сборной Украины на матч с Польшей:

Голкиперы: Андрей Пятов (Шахтер), Андрей Лунин (Реал, Испания), Юрий Панькив (Александрия), Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (все - Шахтер), Илья Забарный (Динамо), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Ефим Конопля (Десна), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все - Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (оба - Динамо), Евгений Макаренко ( Кортрейк, Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба - Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Жуниор Мораес (Шахтер).

Телеграф напоминает, что после игры с поляками у сборной Украины запланировано два матча Лиги наций УЕФА с Германией (14.11.2020) и Швейцарией (17.11.2020).

Ранее Телеграф сообщал, что триумф над Испанией в Киеве поднял сборную Украины в рейтинге ФИФА.