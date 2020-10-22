Победа над Испанией подняла сборную Украины в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинги сборных по итогам матчей национальных команд в октябре.

В новом рейтинге ФИФА сборная Украины поднялась на одну позицию и занимает 23-е место. Лидирует в рейтинге команда Бельгии, следом за ней расположились действующие чемпионы мира французы и пятикратные чемпионы мира бразильцы.

Топ-10 сборных в рейтинге ФИФА за октябрь 2020 (левее указанны очки после октябрьских матчей, а правее - до):

Сборная Украины расположилась в рейтинге между командами США и Перу:

Отметим в рейтинге европейских сборных УЕФА подопечные Андрея Шевченко занимают 15-е место.

Телеграф напоминает, что сборная Украины в начале октября с историческим антирекордом проиграла Франции, затем минимально уступила Германии и неожиданно победила Испанию в Лиге наций УЕФА.

В ноябре Желто-синие сыграют три матча: товарищеская игра с Польшей (11.11.2020), и заключительные встречи в Лиге наций против Германии (14.11.2020) и Швейцарии (17.11.2020).