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Победа над Испанией подняла сборную Украины в рейтинге ФИФА

Победа над Испанией подняла сборную Украины в рейтинге ФИФА
Обновлено 18:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ
Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинги сборных по итогам матчей национальных команд в октябре.

В новом рейтинге ФИФА сборная Украины поднялась на одну позицию и занимает 23-е место. Лидирует в рейтинге команда Бельгии, следом за ней расположились действующие чемпионы мира французы и пятикратные чемпионы мира бразильцы. 

Топ-10 сборных в рейтинге ФИФА за октябрь 2020 (левее указанны очки после октябрьских матчей, а правее - до): 

Сборная Украины расположилась в рейтинге между командами США и Перу:

Отметим в рейтинге европейских сборных УЕФА подопечные Андрея Шевченко занимают 15-е место.

Телеграф напоминает, что сборная Украины в начале октября с историческим антирекордом проиграла Франции, затем минимально уступила Германии  и неожиданно победила Испанию в Лиге наций УЕФА.

В ноябре Желто-синие сыграют три матча: товарищеская игра с Польшей (11.11.2020), и заключительные встречи в Лиге наций против Германии (14.11.2020) и Швейцарии (17.11.2020).

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Сборная Украины, ФИФА, Футбол.

Автор:

Телеграф
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