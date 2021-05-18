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Шевченко предложил Шапаренко прикурить на тренировке сборной Украины (видео)

Шевченко предложил Шапаренко прикурить на тренировке сборной Украины (видео)
Обновлено 17:09 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел занимательный диалог с "динамовцем" Николаем Шапаренко на одной из тренировок сборной Украины.

"Надо быть реалистами": футболист сборной Украины оценил шансы на Евро-2020

"Шева" подошел к Шапаренко, который как раз проходил восстановительные процедуры с массажистом и предложил тому коктейль. Затем специалист положил под голову Николая специальную подушку и предложил подкурить.

"Если надо будет прикурить - позовешь", - пошутил Шевченко.

Видео с забавным разговором "Шевы" со своим подопечным доступно на YouTube-канале Do Best!

"Телеграф" напоминает, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Украины на групповом этапе турнира сыграет в квартете С вместе с командами Австрии, Нидерландов и Северной Македонии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что английский футболист Макс Килман, которого хотел видеть Шевченко в сборной, получил украинский паспорт.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Николай Шапаренко.
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